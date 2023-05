Allarme ratti nelle vie del centro "Necessario potenziare il servizio"

Scatta l’allarme ratti in centro storico. Diverse le segnalazioni di grossi topi visti correre, anche in pieno giorno, lungo i marciapiedi e davanti alle vetrine dei negozi nel ‘salotto buono’. Adesso a chiedere di "potenziare la derattizzazione contro i topi in centro a Fabriano" è il consigliere di opposizione (Fratelli d’Italia) Danilo Silvi.

"Ho chiesto – spiega il consigliere - all’Amministrazione comunale di potenziare il servizio di derattizzazione sollecitando Anconambiente, affinchè si evitino spiacevoli situazioni. Nei giorni scorsi in piazza Garibaldi, in centro storico, è stato immortalato un topo mentre correva sul marciapiede – aggiunge il consigliere comunale –. Pertanto ritengo doveroso che la giunta Ghergo si attivi per migliorare il servizio di derattizzazione e anche quello della pulizia della nostra città sensibilizzando i cittadini a prestare più attenzione". Non è la prima volta che si vedono grossi ratti in centro a Fabriano e per questo, a seguito delle segnalazioni di alcuni commercianti, il consigliere Silvi chiede l’intervento degli addetti per una capillare derattizzazione. La richiesta di interventi, specie sul fronte della manutenzione stradale e dei marciapiedi, arriva da diversi cittadini delle più varie zone e quartieri della città ma per l’amministrazione comunale sia dal punto di vista delle risorse che del personale non è semplice intervenire a 360 gradi.

sa. fe.