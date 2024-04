Allo stadio del Conero il torneo calcistico "Campioni in tour" per aiutare il Salesi

Domenica 21 aprile presso lo stadio Del Conero si svolgerà la prima edizione del torneo Calcistico Giovanile "Campioni in tour ad Ancona" riservato alle categorie dell’attività di base. Esordienti, Pulcini, Primi calci e Piccoli amici di diverse società della regione si affronteranno allo stadio in una vera giornata di sport e di solidarieta’. Grazie alle offerte raccolte in occasione della giornata saranno acquistati giocattoli per il Reparto Pediatrico dell’Ospedale Salesi di Ancona e per altri due reparti pediatrici del Progetto nazionale. Il torneo è una tappa del progetto Nazionale Campioni in tour giunto alla sua 14° edizione di cui fondatore è l’ex calciatore del Cervia e del Reality Show "Campioni il sogno", Francesco Gullo. Il progetto,come riportato dai dati sul sito ufficiale www.campionintour.it ha visto nel corso di questi 14 anni la partecipazione di oltre 130.000 bambini in tutto il Paese, giocando da San Siro all’Olimpico, dal Marassi al Bentegodi, dando la possibilita’ a migliaia di bambini di giocare nello stadio della propria citta’ contribuendo ad un scopo sociale unico nel suo genere. Le migliori di ogni girone accederanno poi alla 14° Finale Nazionale che si disputera’ il prossimo 23 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini. Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione il Comune di Ancona nella persona dell’Assessore allo sport e Vicesindaco Giovanni Zinni e la Societa’ Giovane Ancona Calcio per il suo appoggio. Un ringraziamento speciale all’Ancona Calcio per aver dato disponibilita’ massima all’evento, nonostante il campionato in corso. Il torneo si svolgera’ secondo il classico format di Campioni in tour a patire dalle ore 08.45 e terminera’ alle ore 20.00. Ingresso allo stadio libero per tutti. In occasioni delle premiazioni attorno alle ore 19.00 sara’ presente allo stadio il Campione Europeo di Ginnastica Artistica Matteo Levantesi, prossimo ai Campionati Europei di Rimini 2024. I giocattoli nelle 3 pediatrie saranno consegnati direttamente dal fondatore del progetto Francesco Gullo. Ingresso allo stadio libero per tutti.