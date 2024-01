"Alloggi Erap, ora la caldaia sarà sostituita"

Nel complesso residenziale di via del Perugino la caldaia sarà sostituita. Negli appartamenti gestiti da Erap Marche si è verificato un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, che l’associazione Codici Ancona, su segnalazione di uno degli inquilini, ha deciso di denunciare con un’iniziativa volta al risarcimento dei cittadini danneggiati. Più della metà dei 39 affittuari avevano aderito a un’azione legale avviata per risolvere il problema, che con l’arrivo dell’inverno si è fatto sempre più pressante. Un impianto di riscaldamento che per anni è stato spesso fermo, costringendo i residenti a farsi carico di spese straordinarie. Ieri finalmente è arrivata la soluzione. "I nostri tecnici si sono recati nello stabile di via del Perugino 83/91 alla Cesanella e hanno stabilito che la caldaia va sostituita, cosa che avverrà al più presto – spiega Saturnino Di Ruscio, presidente di Erap Marche –. Abbiamo accolto le indicazioni degli esperti, che hanno verificato le carenze tecniche della caldaia attualmente installata, e rassicurato gli assegnatari degli alloggi che l’ordine sarà inoltrato al fornitore nelle prossime ore e quindi la problematica sollevata è in via di risoluzione a cura dell’ente".