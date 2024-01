Alluvionati, cartelli davanti al municipio

Il Coordinamento Volontari/e Alluvione 2022 manifesta sotto il municipio di Senigallia. I volontari si appellano alla Befana e al Nettuno, la simbolica statua di piazza Roma, sul quale hanno affisso le proprie locandine. Il tema è l’utilizzo dei fondi stanziati per l’alluvione: i manifestanti hanno invocato un utilizzo sano ed efficace del denaro pubblico per scongiurare per sempre certe catastrofi e offrire un futuro più sereno ai cittadini. Un invito a coinvolgere gli stessi cittadini come sottolineano in questo secondo passaggio: "Abbiamo bisogno di rendere gli abitanti partecipi di questo complesso processo, coniugando sapere locale e scientifico, unendo l’esperienza di chi abita la valle allo sguardo di chi progetta e amministra. Non una tantum, come si è visto nel percorso frastagliato e spesso escludente del Contratto di Fiume, ma in maniera aperta e continuativa per prenderci cura del territorio nel breve, medio e lungo periodo. Abbiamo bisogno di chiarezza e trasparenza, cara Befana, così come di un’assunzione di responsabilità a più livelli da parte delle amministrazioni cittadine, regionali e nazionali, da parte della Protezione Civile, così come delle aziende chiamate ad operare per tutela della valle".