Alluvione e impresa: arriva Mario Tozzi

A dieci anni dalla tragica alluvione che ha sconvolto la città, un nuovo appuntamento al Teatro Gabbiano con ospite Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, spesso in televisione con programmi di grande interesse sul rapporto tra uomo, natura e futuro. Il pomeriggio del 10 maggio, Mario Tozzi darà il suo contributo al convegno "2014-2024, dieci anni dall’alluvione. Fare impresa nonostante tutto", organizzato dal Gis (Gruppo Imprenditori Senigallia) e da Fondazione Caritas Senigallia con il patrocinio del Comune e di Ania e il supporto tecnico di Belfor Italia, azienda specializzata nella gestione tecnica delle emergenze. L’idea di partenza del convegno è che le ultime calamità naturali hanno segnato fortemente l’economia e la comunità del nostro territorio ma, nonostante alcune situazioni veramente drammatiche, le imprese hanno dato prova della volontà di non arrendersi. Il desiderio di reagire ai disastri ambientali e la capacità di rialzarsi delle aziende sono stati un esempio per tutti, ma la gestione del cambiamento climatico e del rischio alluvione nello specifico è un argomento da analizzare a fondo per costruire una cultura dell’emergenza. Un intervento come quello di Mario Tozzi, primo ricercatore Cnr, darà nuovi stimoli agli imprenditori, grazie alla sua capacità di essere allo stesso tempo scientifico ed empatico con il pubblico.