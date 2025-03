"Almeno dateci un dissuasore"

Patrizia Pierucci è la titolare dell’omonima pasticceria in via del Pinocchio: "Marciapiedi rotti, erbacce, cartacce che nessuno pulisce e tiriamo su noi, però il degrado non è solo del Pinocchio, è di tutta la città. Noi la parte nostra cerchiamo di tenerla pulita. Per quanto riguarda il traffico, in questa via il problema maggiore è quello della velocità a cui passano i mezzi, qualcuno sembra che stia facendo una corsa, un giorno o l’altro succederà qualcosa, nonostante la strada sia corta, ma c’è chi parte forte dall’incrocio e sfreccia qui davanti. Un dissuasore in questa strada non guasterebbe certo, almeno contribuirebbe a rallentare il traffico".