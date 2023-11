Altre luci al led: questo giro tocca all’atrio comunale

Procede spedito il cambio a led della pubblica illuminazione da parte di Osimo Illumina, la società di scopo sorta per gestire per i prossimi 25 anni i punti luce del territorio osimano. Gli osimani stanno guardando con stupore in queste ore la bellezza del "rinnovato" atrio comunale con le statue dei senza testa e dello stesso municipio. L’appalto prevedeva a carico di Osimo Illumina, oltre al cambio dei vecchi punti luce, anche la realizzazione di interventi integrativi da 500mila e 692 euro per realizzare 82 nuovi punti luce oltre quelli già esistenti, 21 attraversamenti pedonali da illuminare e per creare un sistema di illuminazione artistica che valorizzi giardini e Monumento di piazza Nuova, palazzo municipale, piazza Duomo, la facciata della chiesa di San Filippo, l’area archeologica di Montetorto a Casenuove e per estendere l’illuminazione della pista ciclopedonale Girardengo a Campocavallo, rendendo questi ultimi due siti fruibili anche di sera. Per le illuminazioni sui luoghi di interesse storico culturale serve però un parere preventivo da parte della Soprintendenza. Nel 2024, con un secondo step, verrà terminato tutto l’intervento, con la città che potrà risparmiare circa il 40 per cento di consumi elettrici una volta illuminata completamente dai nuovi settemila fari a led.