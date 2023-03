Altri cinghiali in via Angelini: "Una decina davanti a me"

Ennesimo avvistamento di cinghiali in zona Pincio: attraversano la strada e bloccano le auto. È successo giovedì sera, intorno alle 20. A raccontare la vicenda, è un residente della zona, Giacomo Rossi: "Stavo percorrendo con la macchina via Angelini. Ad un tratto – dice – mi si è parata davanti una decina di cinghiali". Gli ungulati erano tutti di "medie dimensioni, forse cuccioli". Come mostra il video, il branco è spuntato improvvisamente, di corsa, dalla sinistra: "Risalivano i campi della Strada vecchia di Pietralacroce. Hanno attraversato via Angelini correndo, io me li sono trovati davanti e ho inchiodato a pochi metri da loro. Ho notato che sono rimasti un po’ in via Angelini – spiega Rossi – dopodiché sono risaliti verso la collinetta della Marina Militare, dove c’è la recinzione. Ho aspettato che attraversassero la strada e poi sono ripartito, lampeggiando con i fanali per avvisare gli automobilisti che procedevano in senso inverso". Il ragazzo ha immediatamente segnalato l’accaduto al 112 Nue, il Numero unico di emergenza: "Mi hanno detto che sarebbero intervenuti, ma sono ormai giorni che la cronaca parla degli ungulati. Prima dell’abbattimento, andrebbero attenzionati, magari con l’aiuto di un esperto. Serve sicurezza per noi cittadini: queste zone – evidenzia – sono frequentate da sportivi, bambini e cani". Giacomo di cinghiale ne ha visto un altro venerdì: "Girava tra Borgo Rodi e via Circonvallazione". Potrebbe essere lo stesso che ha notato una residente in via Isonzo: "Correva e aveva il muso sporco di sangue" scrive su Facebook.

Nicolò Moricci