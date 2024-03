Amazon, nodo viabilità: "Da studiare meglio"

Viabilità attorno al polo Amazon che dovrebbe essere operativo per metà 2025, il consigliere Giancarlo Catani insiste sulla necessità di studiare soluzioni. I vertici Amazon durante il sopralluogo all’Interporto hanno parlato di una movimentazione media di 18 mezzi pesanti l’ora da distribuire nell’intera giornata e cioè 432 mezzi al giorno, escludendo un impatto significativo sul casello di Ancona Nord e sulla superstrada. Ma Catani ha presentato una mozione in consiglio per chiedere all’amministrazione comunale "di valutare nel più breve tempo possibile anche continuando gli incontri con gli enti proposti e previo confronto con le categorie interessate e con l’osservatorio comunale sull’economia se sia necessario prevedere interventi sulla viabilità ordinaria soprattutto verso la Ss76 zona Coppetella, ma non solo. Interventi che possano evitare problemi sugli spostamenti dei lavoratori dei cittadini delle zone limitrofe all’impianto Amazon permettendo una fruizione composta e tranquilla evitando ingorghi e inquinamento".

Sa.fe.