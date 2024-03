Amianto abbandonato, trovato il responsabile

Vedono delle lastre di amianto gettate a terra in mezzo all’erba, allertano la polizia locale che interviene e dopo articolate indagini trova il responsabile. E’ accaduto in via Ferruccio Bigi, la zona del boschetto del fosso Acquaticcio poco prima della zona industriale dove nei giorni scorsi gli agenti di polizia locale sono intervenuti allertati da un cittadino che si è trovato a passare di lì e ha pensato di non girarsi dall’altra parte. Hanno rivenuto a terra delle lastre di amianto considerate rifiuto pericoloso per le polveri che potrebbero sprigionare nell’ambiente e arrivare alle persone. Limitata e messa in sicurezza l’areagli agenti hanno avviato le indagini. Grazie all’ausilio di tecniche particolari il comando di polizia locale è arrivato al responsabile, un privato cittadino e lo ha denunciato. L’abbandono di amianto costituisce infatti reato. Oltre ad essersi beccato una denuncia l’uomo dovrà bonificare l’area a sue spese e ripristinare lo stato dei luoghi precedente all’inquinamento. Si tratta dell’ennesimo episodio di abbandono di rifiuti in città. sa.fe.