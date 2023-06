Analisi dell’Arpam: dati positivi e nessun problema di balneazione

Balneazione, buona la prima: "Nessun superamento dei parametri di riferimento". L’Arpam ha effettuato le analisi delle acque di balneazione nei punti potenzialmente più critici delle Province di Pesaro Urbino e di Ancona e ha comunicato che la qualità delle acque di balneazione sul litorale è buona e non è stato rilevato nessun superamento dei parametri di riferimento. Una notizia attesa dagli Amministratori, ma da tutto il comparto del turismo che, dopo l’ultima ondata di maltempo, inizia la stagione estiva con il piede giusto anche dal punto di vista delle prenotazioni: già da questo week-end arriveranno i primi turisti e tutte le strutture recettive saranno aperte. Si sono già visti in città anche i primi turisti stranieri, altri hanno già confermato la loro presenza nel mese di giugno. "La balneazione non ha risentito dell’alluvione e i parametri di riferimento sono buoni – ha spiegato il sindaco Massimo Olivetti – sul fronte prenotazioni le cose stanno andando bene e noi continueremo a lavorare perché quella che sta per partire possa essere una stagione positiva per tutti".