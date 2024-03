"Anche Italia Viva è all’opposizione"

"Italia Viva – Il Centro è all’opposizione rispetto alla giunta di centrodestra che governa Ancona". È questa la premessa del comunicato firmato dal Presidente di Italia Viva Ancona, Luigi Leonarduzzi, a proposito della posizione del proprio consigliere comunale Massimo Mandarano. Tutto nasce dalla mancata partecipazione di quest’ultimo alla conferenza stampa organizzata da tutta l’opposizione a cui non era presente proprio Mandarano: "Il 23 gennaio Italia Viva aveva chiesto a tutti i gruppi della coalizione elettorale un incontro per analizzare la situazione politica e individuare gli argomenti sui quali concentrare una comune e più incisiva azione politica. In alternativa il Partito Democratico ha proposto una conferenza stampa di tutti i partiti, liste, movimenti di minoranza, consiliari ed extra consiliari. L’incontro si è tenuto il 12 febbraio; Italia Viva ha espresso la contrarietà a quella Conferenza stampa delle opposizioni alla luce delle diversità esistenti su scelte strategiche con Movimento 5 Stelle, Verdi e sinistra alternativa. Anche noi condividiamo molte critiche avanzate alla giunta Silvetti, soprattutto ad alcuni suoi assessori, ma parlare di ‘minoranza unita’ è una evidente forzatura. Avremmo voluto una coalizione che si ricompattasse e non questa fuga in avanti ad excludendum. Troviamo una provocazione l’aver voluto presentare la Conferenza stampa come indetta dai ‘Gruppi consiliari di minoranza’ quando lo era solo di alcuni gruppi e pretestuose le dichiarazioni della Capogruppo del PD".