Anche Marenco, Mattioli e Gavioli pronti a lasciare: cercano spazio

Ci sono tre giocatori biancorossi che sono ormai ai margini della rosa, pronti con la valigia in mano per altre destinazioni. Sono gli attaccanti Kristoffersen e Peli e il centrocampista Nador. Il loro percorso ad Ancona s’è concluso, il lungo norvegese dovrebbe finire in prestito alla Pro Sesto, gli altri due sono a loro volta in prestito, Nador dalla Spal e Peli dall’Atalanta, ma è la stessa società dorica a farsi carico di trovare loro una nuova destinazione. Le tre uscite imminenti, che sono quelle a cui sta lavorando il diesse Micciola, si aggiungeranno a quella di Dutu, che ha già salutato i compagni per rientrare alla Fiorentina che ne detiene il cartellino che lo ha girato alla Virtus Francavilla, ma potrebbero essere anche altri i giocatori che lasceranno il capoluogo. Tra questi, infatti, potrebbe esserci il difensore Marenco, l’attaccante Mattioli, come pure la mezzala Gavioli. Sembrano soprattutto Marenco e Mattioli, al momento, i candidati a lasciare l’Ancona, il primo perché vuole avere più spazio e il secondo perché ormai chiuso dai due attaccanti già arrivati in biancorosso, cui potrebbe aggiungersene anche un terzo. Perché la squadra ha bisogno di un vice di Spagnoli, che magari possa giocare anche da esterno, duttilità di cui è già in possesso Moretti ma che appartiene anche a un giocatore come Alex Rolfini, ex dorico che in molti vedrebbero con piacere di nuovo in biancorosso. Insieme a quello di Rolfini, sarebbe particolarmente gradito anche l’arrivo del centrocampista Riccardo Calcagni, ex Matelica in forza al Novara. Un giocatore che conoscono bene sia il diesse Micciola sia il tecnico Colavitto, ai quali non dispiacerebbe affatto vederlo nuovamente in biancorosso. Sono arrivati finora un difensore, un centrocampista e due attaccanti, potrebbero arrivare un’altra punta e un mediano, ma il calciomercato invernale è appena cominciato, la società del cavaliere armato ha già piazzato quattro colpi e ora il diesse Micciola, dopo aver provveduto alle uscite, aspetterà prima di effettuare nuovi inserimenti per rinforzare ulteriormente la squadra in visto di un gennaio bollente, dal punto di vista sportivo, e di un girone di ritorno sempre più complicato di quello d’andata. In questo senso l’Ancona dovrà fare meglio dei 21 punti raccolti nelle prime 19 partite. Quota salvezza viene generalmente posta a 43 lunghezze e per raggiungere tale traguardo i dorici dovranno conquistare nel girone di ritorno almeno 22 punti, ma soprattutto farlo il prima possibile. Cominciare il nuovo anno con il piede giusto costituirebbe una bella iniezione di fiducia per tutto il rinnovato gruppo in vista delle trasferte di Gubbio e Pineto, ma prima c’è la pratica Entella da sbrigare.

g.p.