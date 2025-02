Ancona alla Bit di Milano con i suoi festival

Ancona torna protagonista alla BIT di Milano e intanto l’amministrazione comunale annuncia la seconda edizione dell’Ulisse Fest assieme a Lonely Planet, conferma Popsophia e le Giornate di arte, musica e filosofia e anticipa il Viaggio nell’epoca napoleonica. La Borsa Internazionale del Turismo, organizzata da Fieramilano dal 9 all’11 febbraio, vedrà Ancona ospite nello stand della Regione Marche con uno spazio per un evento dedicato all’offerta turistico-culturale della città proprio domenica prossima. Tre i principali progetti, ricordati all’inizio, oggetto di attenzione e che saranno in vetrina alla presenza di organizzatori e protagonisti. A Milano sarà presente anche la direttrice artistica del festival Popsophia Lucrezia Ercoli. Non meno importante l’entrata di Ancona nella rete Destinazione Napoleone, che annovera circa 50 città (situate in più di 10 Paesi europei), legate dal loro comune patrimonio storico e da una serie di rievocazioni riguardanti l’epopea napoleonica. Per presentare il Viaggio nell’epoca napoleonica alla BIT saranno presenti rievocatori in divisa d’epoca dell’Accademia di oplologia e militaria e danzatrici e danzatori dell’associazione Quam Pulchra Es APS, entrambe associazioni di Ancona. Turismo e cultura si incontrano e attivano la collaborazione tra gli assessori Daniele Berardinelli e la new entry Marta Paraventi, il cui marito ha una consulenza quadriennale con la direzione turismo. Gli ambiti in questo caso sono diversi.