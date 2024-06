"Ancona all’alba", appuntamento al Passetto. Una camminata in centro al sorgere del sole

Torna per il terzo anno consecutivo "Ancona all’Alba", la corsa/camminata mattutina che parte dal Passetto dopo il sorgere del sole e attraversa la città, fino al Duomo e ritorno. L’appuntamento è per domenica 23 giugno alle 5 sotto il Monumento. La manifestazione, organizzata dalla Stamura Ancona in collaborazione con il Comune, prevede un percorso di 6 chilometri non competitivi, per correre e passeggiare insieme, cittadini e sportivi di tutte le età. La finalità è quella di promuovere uno stile di vita sano attraverso il movimento all’aria aperta, incentivando la socialità e la partecipazione dei cittadini. Per iscriversi e ritirare il pacco della manifestazione ci si può rivolgere alla segreteria della Sef Stamura atletica al Campo Scuola Conti - zona Palombare Ancona ogni lunedì e venerdì dalle 17 alle 19, oppure domenica 23 giugno a partire dalle 5 del mattino al Passetto in piazza IV Novembre. La quota di iscrizione è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini e ragazzi fino a 12 anni. La quota comprende: t-shirt tecnica da indossare la mattina della gara, brioche e bottiglietta di acqua da l. 0,50 offerta da Acqua Frasassi e assistenza medica (sarà presente un’ambulanza).

Contatti e social media: http://anconaallalba.it; Facebook Intersport: @intersportancona; Instagram Intersport: @intersport_ancona.