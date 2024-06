Ancona calcio, iscrizione a rischio in Lega Pro

Ancona, 4 giugno 2024 – Sono ore calde in casa Ancona. Come un fulmine a ciel sereno, a poche ore dalla chiusura del tempo valido per le iscrizioni al prossimo campionato di serie C, sarebbero emersi problemi in casa biancorossa. Una questione di stipendi non pagati metterebbe a rischio il regolare deposito degli atti, nonostante fonti societarie assicurino che la fideiussione propedeutica all'iscrizione sia stata regolarmente depositata da parte dell'Ancona. Ma senza il pagamento degli stipendi l'Ancona non avrebbe il requisito della licenza nazionale.

Sostanzialmente la Covisoc boccerebbe l'Ancona escludendola dal campionato nei prossimi giorni. La dirigenza e il tecnico Boscaglia sono chiusi in sede da ore. Della situazione è stato informato anche il sindaco di Ancona con il quale il patron Tony Tiong avrebbe dovuto avere un incontro a metà giugno per la realizzazione del centro sportivo.

Ma a questo punto rischia di saltare tutto, con conseguenze pesanti dal punto di vista sportivo e anche per le casse del Comune che ha già stanziato in entrata una cifra pari a due milioni di euro.