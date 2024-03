Ancona, fuori dai giochi Cioffi e Clemente. Boscaglia fa le prove per la gara con la Spal

Tre giornate di squalifica a Cioffi, una a Clemente, 1200 euro di ammenda alla società dorica per gli eccessi della propria tifoseria allo stadio Tubaldi di Recanati sabato scorso. Lo ha stabilito il giudice sportivo che dunque ha fermato per tre partite l’attaccante espulso con rosso diretto per uno schiaffo all’avversario a gioco fermo, e per una l’esterno di centrocampo incappato nel secondo giallo per un fallo di mano abbastanza veniale. Cioffi e Clemente si vanno ad aggiungere all’assenza scontata di Pellizzari, ancora infortunato al piede ma in ripresa. Almeno Roberto Boscaglia potrà contare sul recupero di gente come Pasini e Martina, tenuti a riposo – il secondo ha giocato pochi minuti – a Recanati in seguito al virus gastrointestinale ma pronti a rifarsi sabato prossimo contro la Spal. Insieme a loro rientrerà dalla squalifica Cella e dovrebbe essere anche pienamente recuperato e disponibile per il match Paolucci.

Anche per quest’ultimo uno scampolo di partita contro la Recanatese. Dopo un lungo stop dovuto a una caduta sull’avambraccio durante l’allenamento, Paolucci sembra pronto a tornare a occupare il suo posto in mezzo al campo. Non gioca da titolare dallo scorso 18 febbraio, a Recanati ha disputato l’ultimo quarto d’ora con l’Ancona in nove uomini e sotto di due gol: dalla sua rapidità e dai suoi inserimenti in attacco l’Ancona può e deve ottenere il massimo, nelle prossime cinque partite. Lui come tutti gli altri, d’altra parte, avranno mille motivazioni, personali e di squadra, per mettersi in mostra con Boscaglia. Paolucci come Saco, per esempio, che è rientrato ieri sera e che si allenerà stamattina per la prima volta con il mister di Gela. Al di là del modulo che sceglierà Boscaglia per la prossima partita – nella conferenza di presentazione ha anticipato che non stravolgerà la squadra – è chiaro che sia in ottica di 4-3-3 sia di 3-5-2 il rientro di Paolucci e Saco, con la possibilità di scegliere in un centrocampo che contempla anche Gatto e Prezioso, e poi Basso, D’Eramo e, da ultimo, Vogiatzis, darà al nuovo mister diverse opportunità, anche a partita in corso.

Così come il rientro di Cella e Pasini in difesa. Un po’ meno le alternative in attacco, reparto in cui se si esclude il bomber Spagnoli, l’Ancona dovrà puntare su una vera rinascita da parte di giocatori come Energe, Giampaolo e Moretti, vista anche la prolungata assenza di Cioffi. Ieri la squadra ha sostenuto un doppio allenamento, parte atletica alla mattina al Paolinelli, e parte tecnico-tattica al pomeriggio sul manto erboso dello stadio di Passo Varano, anche per prendere sempre più confidenza con il campo che sabato ospiterà l’attesa sfida alla Spal. Oggi allenamento al Del Conero fissato per le 15.30.

Giuseppe Poli