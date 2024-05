Ancona: Nocelli a Tokio, Boscaglia in Sicilia. Entrambi sono a caccia di una riconferma

L’amministratore delegato biancorosso Roberta Nocelli e il presidente Tony Tiong si incontreranno la prossima settimana a Hong Kong, o forse a Tokyo, per parlare di Ancona. I due ne avevano già discusso domenica scorsa, e l’ad in conferenza stampa nel post partita aveva parlato anche della possibilità che si potessero confrontare in videochiamata, ma sembra proprio che poi abbiano deciso di incontrarsi di persona. Sul tavolo la pianificazione della prossima stagione. Che partirà proprio dal ruolo di Roberta Nocelli, che vorrà capire se sarà riconfermata al suo posto, come molti si attendono, ma che dovrà parlare con Tiong anche e soprattutto di altri aspetti relativi alla gestione dell’Ancona – il "rispetto dei ruoli" ha detto l’ad domenica scorsa –. Questo per permettere, poi, alla stessa Nocelli di pianificare l’incontro con l’allenatore Roberto Boscaglia – è lo stesso amministratore delegato a ricoprire anche il ruolo di direttore sportivo fino alla fine di giugno – e, una volta assicurato il mister di Gela all’Ancona per l’anno prossimo, per trovare il nuovo direttore sportivo. Un diesse, come ha tenuto a precisare la stessa Nocelli, che sarà scelto dalla società e non dall’allenatore, come è normale che sia. Ma che arriverà dopo la conferma dello stesso tecnico siciliano che ha portato a termine la missione di salvare l’Ancona e che, dunque, sarà scelto, probabilmente, tenendo anche conto del reciproco gradimento. C’è tempo, l’Ancona ha terminato la stagione a fine aprile, prima di tutto è indispensabile che stavolta si parta con il piede giusto, che la coppia Tiong-Nocelli – se appunto l’ad sarà riconfermata al suo posto – sia d’accordo su tutto, per poter pianificare in perfetta sintonia la prossima stagione. Una stagione che, a meno di incredibili sorprese, dovrebbe prevedere Roberto Boscaglia sulla panchina dell’Ancona: il tecnico di Gela ha rilasciato dichiarazioni da uomo libero, nel post partita, ma ha anche lasciato intendere di stare bene ad Ancona. E quando un mese fa ha scelto in poche ore la sua destinazione, accettando la missione di salvare l’Ancona, non lo ha certo fatto per guidare la squadra solo per cinque partite. Logico, però, che anche a lui, perché possa lavorare per il futuro dell’Ancona nel modo a lui più congeniale e più proficuo per i colori biancorossi, debba essere sottoposta una programmazione dettagliata e all’altezza del suo curriculum. Boscaglia partirà domani per Gela, per tornare nelle prossime settimane ad Ancona appena sarà fissato il suo incontro con Roberta Nocelli.

Giuseppe Poli