Ancona, salvezza davanti a patron Tiong: "Sono felice, adesso progettiamo il futuro"

LUCCHESE

(4-2-3-1): Perucchini; Cella, Pasini, Mondonico (42’ st Clemente), Martina (34’ st Agyemang); Basso, Gatto; Paolucci, Saco (42’ st Giampaolo), Cioffi (34’ st Barnabà); Spagnoli. A disp. Vitali, Testagrossa, Energe, Marenco, D’Eramo, Pellizzari, Prezioso, Radicchio, Vogiatzis, Moretti. All. Boscaglia.

LUCCHESE (4-2-3-1): Coletta; Quirini, Fazzi, Alagna, De Maria; Astrologo, Cangianiello (39’ st Ndiaye); Guadagni (18’ st Perotta), Russo (39’ st Leone), Visconti (30’ st Djibril); Yeboah. A disp. Berti, Chiorra, Toma, Rizzo Pinna, Tumbarello, Fedato, Benassai, Magnaghi. All. Testini (Gorgone squalificato).

Arbitro: Leone di Barletta.

Note - Ammoniti: Alagna, Martina, Russo, Cella, Basso, Djibril; spettatori: 5580 di cui 48 ospiti (in gran parte non entrati nello stadio per una questione di striscioni non ammessi) incasso 23.497 euro; recuperi: 2’ + 5’. In tribuna anche il presidente biancorosso Tony Tiong.

Finisce tra le lacrime e gli abbracci la partita che consegna all’Ancona la salvezza diretta in virtù del ko della Fermana.

La foto della gara pareggiata senza reti e con qualche sofferenza contro la Lucchese, davanti al presidente Tony Tiong, giunto per l’occasione, è quella che racchiude un po’ tutta la stagione: tribolata sino in fondo, sintetizzata alla perfezione dal quadruplo striscione esposto dalla Nord a fine partita: "E’ finito questo tormento, Tiong e giocatori che vi sia d’insegnamento. Questa tifoseria va sempre onorata, dalla prima all’ultima giornata".

Mister Tiong nel dopo partita si intrattiene brevemente in sala stampa insieme all’avvocato Francesco Milanese, commentando la partita e il futuro biancorosso: "Mi sento sollevato per l’esito della serata e per il fatto che abbiamo evitato i playout, a tutta la tifoseria – dichiara mister Tiong –, sono felice per questa sera. Per il resto avremo un po’ bisogno di tempo per programmare i prossimi step e per ristrutturare il futuro della società e per costruire una squadra più forte per l’anno prossimo. Assolutamente nel programma dei tre anni di cui avevamo parlato per puntare alla serie B".

Mister Tiong ribadisce anche l’appuntamento per il prossimo giugno con l’amministrazione comunale – presente allo stadio con il vicesindaco Zinni e gli assessori Eliantonio e Berardinelli – per l’acquisto del terreno su cui dovrà sorgere il centro sportivo.

"Confermo che effettueremo il passaggio con il Comune di Ancona entro giugno". Quanto alla partita, l’Ancona la gioca con la necessaria cattiveria agonistica ma senza sfruttare le occasioni che costruisce, alcune anche clamorose. E alla fine deve aggrapparsi a una parata miracolosa di Perucchini per non perdere, forse informata del risultato che stava maturando nel frattempo a Fermo.

Giuseppe Poli