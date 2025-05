Ancona, sogna l’A1

Per la Evomet Vela Ancona è tempo di playoff, in palio il sogno della serie A1: si comincia da Salerno, dove sabato pomeriggio alle 18 i dorici scenderanno in acqua alla piscina Vitale contro la Rari Nantes Salerno. Vela terza nel girone nord, Salerno secondo nel sud, anche se l’andamento del girone meridionale ha mostrato due squadre che hanno fatto un campionato a sé, e cioè la Canottieri Napoli, giunta prima, e la Rari Nantes Salerno, arrivata seconda, entrambe con ampio margine su terza e quarta. Al nord è stato il Chiavari a trionfare, dietro più equilibrio. Per la Evomet Vela Ancona, reduce da sei vittorie consecutive e, in generale, da una regular season vissuta all’altezza delle migliori aspettative con appena cinque sconfitte, c’è l’occasione di dimostrare tutto il proprio valore e il proprio entusiasmo senza particolari pressioni, davanti a una piscina che ci si attende gremita in ogni ordine di posti. Nel Salerno particolare attenzione ai marcatori più prolifici della squadra, attaccanti di razza come Alessio Privitera, il mancino brasiliano Roberto Agulha De Freitas, Andrea Fortunato e Michele Luongo. "Con la partita di Salerno si apre un nuovo campionato – commenta coach Marco Risso –, abbiamo fatto una buona settimana di allenamento, non c’è bisogno di sottolineare che soddisfazione proviamo tutti per partecipare a questi playoff, per molti ragazzi una novità, non per me che ne ho disputati molti" Gara-due è in programma mercoledì pomeriggio alle 18 al Passetto, eventuale gara-tre a Salerno sabato 24 maggio sempre alle 18.