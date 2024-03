Ancona vince ed è a un passo dalla salvezza

81

ANCONA

85

: M.Nardecchia ne, Compagnoni 8, Aristotile, Antonini ne, N.Nardecchia 3, Cecchi 29, Caridi 12, Volpe 8, Tuccella 7, D’Ambrosio 14, Caldarelli ne, Miconi ne. All. D’Addio

STAMURA ANCONA: Virgili 6, Bora, Kumer 8, Filippetti, D’Agnano 5, Gallo 8, Zanotto 15, Barletta, Piccionne 26, Paoletti 15, Diop, Tamboura 2. All. Petitto

Arbitri: Di Santo di Chieti e Ricci di Pedaso

Parziali: 20-12 39-35 60-64 81-85

Seconda trasferta consecutiva e seconda vittoria per la Stamura Ancona che dopo Mondragone espugna anche L’Aquila ottenendo 2 punti fondamentali per la salvezza, che ora è davvero molto più vicina. Finisce 81-85 dopo una grande seconda parte di gara.

L’Aquila subito avanti nel primo quarto, dove parte decisamente meglio chiudendo avanti 20-12 al 10’. Ancona in partita, ma L’Aquila resta saldamente avanti nel secondo periodo con D’Ambrosio che tiene a distanza i dorici (35-23 al 17’) ma sul finale di frazione, prima del riposo lungo, Piccionne si carica i suoi sulle spalle guidandoli verso la rimonta che manda le squadre alla pausa col match apertissimo: 39-35.

Il giovane playmaker è l’anima dei suoi e nella prima metà di gara ha già segnato 15 punti con 6/7 da due e 3/4 dalla lunetta: alla fine di punti ne infilerà 26, migliore dei suoi assieme a un Paoletti determinante nei minuti conclusivi. Grande il terzo parziale dei giovani di coach Petitto: Zanotto impatta a quota 47 al 25’, quindi Kumer da tre firma il sorpasso (52-53 al 27’) prima che ancora Zanotto, con due pesantissime triple consecutive, non propizi la mini fuga ospite (53-59 al 28’) con Ancona che arriva ad avere 7 punti di margine come massimo vantaggio. Il quarto termina sul 60-64 per la Stamura.

Ultima frazione: Cecchi, incontenibile e miglior realizzatore (29 punti) stoppa il tentativo di fuga anconetano costringendo Petitto al time-out (69-72 al 33’) dopo il quale Piccionne prova per l’ennesima volta a dare respiro ai biancoverdi (75-79 al 35’). Quindi, è Paoletti a erigersi a protagonista con 5 punti consecutivi dal valore capitale (78-84 al 36): Compagnoni segna e riporta L’Aquila a un possesso (81-84 al 39’) ma Paoletti segna un libero fondamentale e Ancona vince 81-85 vedendo la salvezza più vicina.

Andrea Pongetti