Ancona, vittoria senza storia. Anche Civitanova si arrende

LUBE

0

THE BEGIN ANCONA

3

Parziali: 16-25, 14-25, 22-25

LUBE : Giacomini 6, Giani 9, Stambuco, Iurisci 6, Spina 2, Raccosta, Lanciotti, Cremoni 11, Baldoni, Zara 2, Piercamilli, Stella, Dolcini. All. Rosichini.

THA BEGIN ANCONA: Giorgini, Larizza 3, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni 6, Fantauzzo 14, Tomassetti, Ferraro 3, Ferrini 11, Sansonetti, Ujkaj, Santini 15. All. Della Lunga.

Ancona espugna anche Civitanova confermandosi sempre più prima della classe. Vince e convince la formazione allenata da coach Dore Della Lunga all’Eurosuole Forum contro le giovani promesse della Lube.

Risultato tutt’altro che scontato alla vigilia, contro una compagine di talento che, se lasciata libera di esprimersi, può far male. Ma Ferrini e compagni non concedono nulla e fanno male con la coppia Larizza-Santini: i due consentono ai dorici di allungare e conquistare il primo set. Nel secondo parziale tocca a Gasparroni e al solito Fantauzzo trascinare Ancona al doppio vantaggio. Molto combattuto il terzo set in cui i locali alzano il ritmo, riducendo gli errori, ma gli ospiti mantengono altissima la concentrazione chiudendo con il massimo scarto.

"Il nostro percorso finora è soddisfacente – le parole dello schiacciatore Leonardo Fantauzzo, 14 punti -. Siamo ancora imbattuti in questo girone di ritorno, pur avendo perso un punto importante in uno degli scontri diretti. Il nostro compito è continuare a giocare in questo modo cercando il più possibile di migliorare". Ora Ravenna, da affrontare domani, in casa. "La prima di quattro finali che ci attendono da qui a fine stagione. Stanno lottando per la salvezza e venderanno cara la pelle".