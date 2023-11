Ancora vandali e imbrattamenti. Anche la scuola Pascoli nel mirino: "Squadra anti degrado in azione"

"Atti vandalici e imbrattamenti: a breve sarà firmata l’ordinanza per contrastare questi fenomeni. E la squadra antidegrado ha riscontrato 15 irregolarità nei suoi primi cento controlli". Così il vicesindaco e assessore alla Sicurezza urbana e Polizia locale in aula rispondendo a una interrogazione della consigliera Maria Grazia De Angelis (Fratelli d’Italia) che segnalava anche il danneggiamento del muro esterno della scuola Pascoli da parte di alcuni ragazzi. "Molti cittadini – ha rimarcato la consigliera – denunciano degrado e atti vandalici. Fatti che sono stati evidenziati anche a livello mediatico. Lei, assessore, ha fatto osservazioni anche a chi sporca i monumenti della città ed è inaccettabile che il bene pubblico venga ridotto così". "Il nostro è l’inizio di un percorso – ha spiegato l’assessore Giovanni Zinni – ma determinate manifestazioni illecite continuano ad esserci. Per questo a breve sarà firmata un’ordinanza contingente e urgente rivolta a chi imbratta i beni pubblici e volta a contrastare questo fenomeno. Noi cerchiamo di fare la nostra parte e il comandante della polizia locale ha organizzato una squadra antidegrado che è entrata in azione il novembre scorso. In 23 giorni la squadra che opera in borghese perché cerca di reprimere condotte illecite ha portato a termine 100 controlli. Sta svolgendo un lavoro ottimo e sta portando a casa i primi risultati. Non saranno eclatanti per chi porta in tv e nei talk show le condotte penali ma importanti per la prevenzione. Sono state comminate in particolare due sanzioni per l’uso di stupefacenti, sei per violazioni del regolamento di polizia urbana, due per ubriachezza moleste, tre le denunce per occupazioni abusive. Sono stati inoltre controllati – ha aggiunto Zinni – immobili su richiesta dell’Erap. Si è iniziato dunque il controllo del territorio che era necessario e che, se unito all’implementazione dell’organico della polizia locale, all’aumento delle dotazioni e al rinnovo del parco mezzi, va anche a favore dei servizi di perlustrazione con auto civetta e personale in uniforme. Questo aumenterà anche la repressione oltre alla prevenzione. Siamo all’inizio e i primi risultati si vedono: su 100 controlli sono una quindicina le notizie di reato. C’era necessità di una polizia locale che lavorasse in questo modo".

"Io stamattina al Piano – ha spiegato la consigliera De Angelis – ho visto due pattuglie di polizia locale e le persone che in altri momenti avevano un comportamento anomalo stamattina si comportavano in maniera più distinta ed educata. Quindi confermo che questi controlli funzionano".

Sara Ferreri