"Andiamo avanti con lui Scelta non deve dividere"

Il governatore delle Marche Francesco Acquaroli mantiene il timone dritto, conferma Roberto Mancini testimonial delle Marche e bolla come "infondate" le polemiche del sindaco di Pesaro Matteo Ricci che spinge Gianmarco Tamberi al posto di Mancini.

La linea del presidente è semplice: "Certo, avrei preferito, da sportivo, che Mancini restasse il ct della Nazionale. In qualità di guida delle Regione, invece, resto convinto che Mancini possa rappresentare al meglio la nostra terra, lui che è profondamente legato alle Marche. Non solo. Adesso che ricopre il ruolo di selezionatore della nazionale dell’Arabia potrà aiutarci anche in altri mercati turistici e non solo in quelli europei. Per noi Mancini ha un valore nel discorso complessivo dell’internazionalizzazione".

Ma Acquaroli "rassicura" anche su Tamberi. "Anche con lui abbiamo stretto un legame per quanto riguarda i canali social, un accordo che sarà sempre più importante. La nostra è una piccola regione che riesce a esprimere tante eccellenze e tanti campioni, e la grande vittoria di Gianmarco Tamberi ai Mondiali di atletica è solo l’ultima delle straordinarie soddisfazioni che ci hanno regalato. Per questo abbiamo scelto lo sport come strumento per promuovere e far crescere l’immagine delle Marche e per far conoscere, in Italia e all’estero, le straordinarie eccellenze, i meravigliosi paesaggi, i prodotti e le unicità che abbiamo. Questa strategia è iniziata con Roberto Mancini e Gianmarco Tamberi, con i quali lavoriamo in sinergia da due anni".

"La scelta dei testimonial – rimarca Acquaroli – non deve dividere, o mettere in contrapposizione figure che amano le Marche e che si sentono profondamente marchigiane. Deve anzi essere un percorso costruttivo per contribuire insieme alla crescita e alla promozione della nostra regione. Desidero per questo, oggi (ieri, ndr) nel giorno dell’ufficializzazione del nuovo incarico, esprimere a Roberto Mancini il ringraziamento per le emozioni che ci ha regalato alla guida della Nazionale Italiana, dove avremmo voluto vederlo per tanto altro tempo ancora. Quando, nel febbraio 2021, abbiamo scelto Roberto Mancini, lo abbiamo fatto per l’attaccamento che ha sempre avuto per la nostra regione e per accrescere l’immagine delle Marche nel mondo, con colui che senza ombra di dubbio è uno dei marchigiani più conosciuti anche fuori dai confini nazionali. Roberto ha scelto, due anni fa, di condividere con noi la sfida del rilancio e della promozione del nostro territorio. Con questo spirito lo abbiamo voluto al nostro fianco, esattamente lo stesso spirito con il quale abbiamo già da tempo intrapreso il progetto con Tamberi".

E il direttore dell’Agenzia per l’internazionalizzazione e il turismo delle Marche, Marco Bruschini sottolinea: "Il contratto di Mancini? Non si discute. A lui chiederò di aiutarci a organizzare un grande evento di presentazione della regione e che agevoli i contatti con la locale compagnia area per predisporre un volo diretto da Ancona".

