Andreea Rabciuc, il foulard passato al setaccio dai Ris

Caso di Andreea Rabciuc, è sul foulard e sulle tracce biologiche trovate nel tessuto l’accertamento irripetibile che si è svolto mercoledì scorso, nella sede dei Ris di Roma.

Il fazzoletto è stato trovato avvolto tipo corda in una trave del casolare di Castelplanio, in via Monte Adamo 26, dove il 20 gennaio scorso sono stati ritrovati i resti della 27enne rumena. La giovane era scomparsa il 12 marzo del 2022 dopo un party passato in una roulotte a meno di un chilometro dal rudere dove sono state trovate le sue ossa.

Dopo la certezza del dna, la Procura di Ancona aveva disposto nuovi accertamenti tecnici irripetibili che riguardano l’estrapolazione del dna (o dei dna) dalle tracce biologiche rinvenute sul foulard.

C’è solo quello di Andreea? Questo dovranno chiarire i carabinieri della Scientifica. Per l’indagato Simone Gresti, ex fidanzato della ragazza, accusato di sequestro di persona, omicidio volontario, istigazione al suicidio e spaccio di droga, c’era il consulente nominato dal suo difensore Emanuele Giuliani, Cristiano Cortucci.

ma.ver.