"Andreea scomparsa a Castelplanio: dissequestrata la roulotte"

Andreea Rabciuc scomparsa da 17 mesi e mezzo, dissequestrata la roulotte dove la giovane ha trascorso la sua ultima notte con il compagno Simone Gresti (unico indagato) e altri due amici, prima di scomparire. Resta invece ancora sotto sequestro il casolare sulla Montecarottese di Francesco, lo stesso proprietario, accanto al quale la roulotte era parcheggiata. Le indagini sulla scomparsa della 27enne (al momento della scomparsa) campionessa di tiro a segno svanita nel nulla procedono e anche le ricerche del corpo e sue tracce potrebbero procedere. Resta sotto sequestro il casolare inagibile nel quale pure potrebbero tornare gli inquirenti. Così come restano sotto sequestro i cellulari di Gresti e la sua automobile. La seconda proroga delle indagini scadrà ad ottobre e in assenza di novità si rischia di doverle chiudere senza essere riusciti a fare chiarezza. Nessun elemento, nemmeno dal secondo giubbotto di Simone Gresti, quello che ha utilizzato anche Andreea Rabciuc durante gli ultimi giorni trascorsi insieme dalla coppia. Non sarebbero state trovate tracce organiche importanti o degne di rilievo.