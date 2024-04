Antonelli contro tutti: "Sono l’alternativa"

Sandro Antonelli si è presentato ufficialmente candidato a sindaco. "Il Comune deve tornare a essere la casa di tutti gli osimani e va gestito con buon senso, oculatezza e senza sprechi. Mi propongo come alternativa al consolidato dualismo che da ben 10 anni domina la scena politica ’senza testa’" ha detto nelle grotte del Cantinone Antonelli, 56 anni, ingegnere, sposato con tre figli. E’ sostenuto da sei liste civiche: Osimo al centro, Rinasci Osimo, Progetto Osimo e Osimo futura (le due di Achille Ginnetti), Civitas Civici-Azione (elaborata da Giancarlo Mengoni) e Osimo libera (della coordinatrice di Forza Italia Monica Santoni e del consigliere comunale della Lega Alberto Alessandrini, partiti che corrono senza simboli propri).

"In tempi difficili dal punto di vista economico per molte famiglie e imprese, serve un deciso cambio di passo nell’amministrazione. In questi ultimi anni c’è stato un eccessivo ’scollamento’ tra il centro storico e le frazioni, è importante valorizzare il salotto cittadino ma non si può perdere di vista la periferia". Poi ha spiegato il percorso che l’ha portato a candidarsi: "Osimo è la città degli osimani e non di alcuni che si arrogano il diritto di decidere le sorti della città. Intendo proseguire il percorso iniziato un anno fa con la mia partecipazione alle primarie delle Liste Civiche. Fu una scelta maturata nel corso di una lunga serie di incontri molto partecipati e per questo è stata condivisa da tutto il movimento. Così come condivisa è stata la decisione di aprire le primarie a tutti i cittadini osimani. Dei tre candidati sono risultato quello con il maggior numero di preferenze ma essere allineato alla città a qualcuno non piaceva e così non sono mancati gli ostacoli al mio modo di fare politica".

In attesa di completare la campagna di ascolto, Antonelli ha elencato alcuni punti della sua azione politica. "A Osimo ci sono problemi cronici che vanno affrontati: la viabilità lungo l’asse Ancona-Macerata va migliorata intercettando le risorse disponibili e occorre aprire un dialogo costante con la Regione per risolvere le criticità in ambito sanitario. La popolazione diventa sempre più anziana e deve essere sostenuta affinché possa contare su una sanità di prossimità senza dover girovagare per le Marche per una semplice ecografia o una tac o andare dal privato. E’ una materia di pertinenza della Regione, ma il gruppo a sostegno della mia candidatura è composto anche dalla Lega e Forza Italia che sapranno far sentire le nostre reali esigenze. Altro aspetto su cui intendiamo concentrarci sarà quello delle manutenzioni e della cura del verde".

Silvia Santini