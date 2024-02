Anziana aggredita in casa dal ladro

È sotto choc l’80enne che ieri è stata scaraventata a terra da un ladro che aveva tentato di estorcerle 3 mila euro. L’accaduto si è verificato nel primo pomeriggio, quando un sedicente corriere ha suonato al campanello della donna, che abita in un appartamento nel cuore del quartiere Vivere verde, a pochi passi dal Parco della Pace.

Una zona residenziale, questa, dove negli ultimi mesi si sono verificati diversi furti, oltre ad una rapina, sempre nei confronti di un’anziana. La donna ha aperto il portone e il corriere le si è presentato sull’uscio dell’appartamento, dicendo che doveva recapitare un pacco indirizzato a suo nipote e che il costo del contenuto era di 3 mila euro. L’anziana in un primo momento ha fatto entrare il truffatore e mentre l’uomo parlava e le chiedeva insistentemente il denaro, la donna si è insospettita ed ha iniziato a gridare, spostandosi lungo il corridoio, nella traiettoria della porta.

Per il timore che le urla attirassero l’attenzione di qualche altro condomino, il sedicente fattorino si è dato subito alla fuga e per farsi largo ha spintonato la donna, scaraventandola a terra. Arrivato sul pianerottolo, si è trovato davanti il vicino di casa, che nel frattempo era uscito, attirato dalle grida dell’anziana. Ma nemmeno lui, nonostante tra i due ci sia stata una colluttazione, è riuscito a fermarlo. Il ladro è riuscito a scappare. L’uomo ha subito chiesto l’intervento di un’ambulanza per soccorrere l’anziana che, oltre ad essere sotto choc, era dolorante. È stata trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale di Senigallia, dove, dopo alcuni accertamenti, è stata trattenuta in osservazione. Ad indagare sull’accaduto, sono i carabinieri della Compagnia di Senigallia, coordinati dal capitano Felicia Basilicata. Ai militari, è stato fornito anche un identikit del truffatore e le indagini sono in corso. Sedicenti operatori di luce e gas, falso avvocato, ma anche finti carabinieri ed ora anche un fattorino: sono sempre più numerose le tipologie di truffa che vengono messe in atto nei confronti di anziani. A queste si aggiungono le truffe on line, che sono in netto aumento. Intanto, proseguono i controlli dei carabinieri sull’intero territorio anche per cercare di arginare il fenomeno dei furti in abitazione. Ad Arcevia, due sono stati gli ultimi colpi messi a segno da ignoti questa settimana. Furti in abitazione che hanno interessato negli ultimi mesi sia la Spiaggia di velluto che il suo hinterland.

Silvia Santarelli