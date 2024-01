Anziana cade a terra: si trascina e riesce ad afferrare un telefono

La Croce Gialla ha soccorso la notte scorsa una donna anziana che era caduta sul pavimento della sua abitazione di via Panoramica non si sa da quanto tempo. La signora di 83 anni è riuscita, nonostante le evidenti difficoltà e i dolori, a recuperare non si sa come un telefono cellulare e a chiamare i soccorsi. Una chiamata quantomai provvidenziale, visto che in breve tempo in via Panoramica sono arrivate un’ambulanza della Croce Gialla e i vigili del fuoco che hano utilizzato un’autoscala per poter entrare nell’appartamento e trarre in salvo la signora che era dolorante a terra.

L’equipaggio della Croce Gialla di Ancona ha poi provveduto a traspoirtare l’anziana ferita al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con un codice doi media gravità.

La signora viveva da sola. Da appurare le cause della caduta a terra e il tempo trascorso dq auando ha subito l’incidente a quando, trascinandosi con fatica è riuscita ad afferrare un telefono per allertare i soccorsi.