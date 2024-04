Anziana cade e resta ore bloccata. Salvata da militari e vigili del fuoco

Novantenne prepara il pranzo poi va in bagno e cade senza riuscire a rialzarsi ne’ a chieder aiuto: si è rischiato anche l’incendio ma l’anziana è stata tratta in salvo da vigili del fuoco, 118 e carabinieri. E’ avvenuto martedì intorno alle 8 del mattino, quando i carabinieri dell’aliquota Radiomobile sono intervenuti in un’abitazione in zona Borgo a Fabriano dove risiede una donna di 90 anni che abita da sola. Dal giorno precedente non rispondeva alle telefonate della nipote che non vive a Fabriano, ma fuori Regione. Allarmata ha contatto i carabinieri. La pattuglia è andata. Nessuno rispondeva al citofono e l’appartamento era chiuso dall’interno. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno forzato la porta, riuscendo ad aprirla. I soccorritori hanno subito trovatoo la 90enne nel bagno, cosciente, in terra che non riusciva ad alzarsi né a chiedere aiuto. I vigili del fuoco, inoltre, hanno trovato anche un pentolino sopra il fornello con il gas accesso da moltissime ore, tanto da essere completamente bruciato. Quindi a forte rischio circa lo sviluppo di un incendio della cucina. Intervenuta anche l’automedica dell’ospedale.

I medici hanno stabilizzato l’anziana donna e poi l’hanno portata al pronto soccorso. Qui è stata controllata e ricoverata per accertamenti e a titolo precauzionale. Nelle prossime ore potrebbe essere dimessa. L’appartamento dove vive l’anziana signora è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco ed è stato giudicato abitabile.

sa. fe.