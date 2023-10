Anziano avvicina ragazzini: scatta l’allarme

Il parco di Cesanella sorvegliato speciale."Non prendere caramelle dagli sconosciuti", nessuna frase è mai stata più vera per un gruppo di ragazzini invitati a un compleanno che martedì sono state avvicinati, secondo quando dichiarato da un loro familiare attraverso un post pubblicato sul gruppo Facebook ‘Furti e segnalazioni Senigallia’, da un anziano mentre si trovavano nel parco di Cesanella.

Secondo quanto riportato nel post, l’uomo, alla guida di un’auto rossa, avrebbe offerto delle caramelle ad alcune di loro, caramelle che però non erano incartate ed erano ‘strane’, facendo così venire il sospetto al gruppo che ha subito rifiutato l’offerta. I ragazzi, tutti minorenni, non erano soli, ma si erano allontanati, anche se solo di qualche metro, dai genitori che erano presenti e che, come i ragazzi non sono riusciti a prendere la targa dell’auto dell’uomo. Non contento, si è avvicinato nuovamente allo stesso gruppo mentre i ragazzi si dirigevano nella gelateria che si trova a poca distanza dal parco. In quel momento, ancora insospettiti dalla strana offerta, hanno tentato di fotografarlo ma senza successo. Un post pubblicato l’indomani l’accaduto, dopo che i familiari hanno ascoltato i racconti del gruppo di 11enni, al fine di informare le tante persone che ogni giorno frequentano il parco dove a due passi è presente l’oratorio del quartiere e i campi da calcetto. Un post che in poco tempo è diventato virale grazie alle numerose condivisioni e ai tanti commenti in cui molte persone chiedono spiegazioni ed ulteriori dettagli che però, al momento, nessuno riesce a fornire.

Sull’accaduto si sono subito mobilitate le forze dell’ordine che hanno approfondito i controlli e che vogliono vederci chiaro. Il post è stato segnalato sia a polizia che carabinieri, alla ricerca di ulteriori dettagli. Un episodio abbastanza singolare sulla spiaggia di velluto, da sempre ritenuta una ‘zona tranquilla’, soprattutto in prossimità dei quartieri residenziali che, nei mesi caldi diventano punto di ritrovo per i ragazzini. Ieri al parco non si parlava d’altro, molti di più i genitori presenti a sorvegliare la zona in modo da poter lasciare i figli a giocare con serenità. Difficile per i ragazzi fornire un identikit dell’uomo, ad attrarre la loro attenzione, sono state più che il suo volto, le ‘strane caramelle’ e la vecchia auto rossa su cui viaggiava.