Apre il primo Candy Shop, lo zucchero filato dei fratelli cinesi Sun

Ad Ancona il primo ´Candy Shop´ delle Marche: zucchero filato artistico, caramelle e snack americani per grandi e piccini in centro. Inaugurato ieri (con tanto di trucca bimbi e brindisi) il nuovo negozio di via Leopardi 2C, una traversa tra Corso Stamira e Corso Garibaldi dove prima c’era Bon Bon Boutique. È questa la nuova impresa di Angelo e Angela Sun, due fratelli originari della Cina, ma anconetani a tutti gli effetti. Sono stati gli storici titolari del ristorante ´Pechino´, il primo ristorante cinese di Ancona, in via Marconi. "Ho deciso di aprire qui perché questa è la città che amo – spiega il titolare di ´Desner Candy Shop´ – È stata una scelta che ho maturato per portare una ventata d’aria fresca nel capoluogo, ma anche per soddisfare i bisogni dei più piccoli". I bambini, in Asia e in America, impazziscono per lo zucchero filato artistico, il ´filo di fata´, a forma di fiori o farfalle. In Italia, lo si vede solo nei video di TikTok, su Youtube o Instagram. "Ma ora è finalmente realtà, con il primo ´Candy Shop´ delle Marche - Abbiamo scelto questa ubicazione non solo per dare nuova vita a un locale nel cuore di Ancona, ma anche perché il costo degli affitti, altrove, è davvero alto". Angelo Sun Wenyu, titolare della ´Italia top brand´, esporta da anni prodotti italiani in Cina: "Ho iniziato con Prada, Gucci e Armani, ma ora mi dedico ai veri prodotti made in Italy. Voglio far conoscere alla Cina il nostro vino, il caffè e i prodotti di cosmetica di questo Paese di cui mi sento parte". Il ´Candy Shop´ dei fratelli Sun funzionerà senza commessi, con un robottino di 1 metro quadrato: "Una macchina simile a quelle per le fototessere che erogherà zucchero filato rispettando tutti gli standard di igiene. Che – riflette – sono ancora più garantiti dal fatto che lo zucchero non viene lavorato all’aria aperta, come alle fiere". Qualità e sicurezza: "È la nuova frontiera del mercato 3.0, così come l’e-commerce e la vendita sui social, da cui ormai nessuno più può prescindere", precisano i fratelli. Zero costi per il personale, solo spese di manutenzione dei macchinari. Il locale è stato dipinto a mano da Angela: "Presto apriremo anche al centro commerciale Grotte Center".

n.mor.