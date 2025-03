Ariston acquista la Ddr Heating

L’Ariston Group di Fabriano ha annunciato l’acquisizione del 100 per cento di Ddr Heating, un’azienda statunitense specializzata nella produzione di riscaldatori elettrici tubolari per applicazioni professionali e industriali. Grande l’orgoglio della multinazionale tra i principali operatori del settore del comfort termico sostenibile per un’operazione di crescita esterna rappresenta un traguardo significativo per la Divisione Componenti di Ariston Group - Thermowatt, aprendo le porte al mercato nordamericano dei componenti. L’azienda statunitense si trova ad Allegan, in Michigan, e possiede i marchi Electro-Heat e TruHeat, con la maggioranza della base clienti e fornitori che si trova negli Stati Uniti e nel 2024 ha generato un fatturato di circa sei milioni di dollari. I due fondatori di Ddr rimarranno coinvolti nell’integrazione e nella crescita futura dell’azienda. Con questa acquisizione, Ariston Group punta ad accelerare la crescita dell’azienda in Nord America, potenziando le sue capacità di accesso al mercato ed integrando le sue tecnologie con l’esperienza di "Siamo entusiasti di accogliere Ddr all’interno di Thermowatt e di Ariston Group" commenta Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group.