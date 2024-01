Armato di coltello tenta una rapina

I carabinieri di Falconara stanno indagando su una presunta rapina avvenuta la sera di San Silvestro in via Flaminia, in pieno centro. Un uomo di 47 anni sarebbe stato avvicinato da una persona armata di coltello che gli avrebbe intimato di dargli tutti i soldi. La vittima sarebbe riuscita a scappare e chiudersi in auto. Il malvivente lo avrebbe rincorso e raggiunto, prendendogli a calci la macchina. Il 47enne ha poi chiamato il 112. A quel punto il rapinatore, coperto da un cappuccio in testa, sarebbe scappato. Sull’episodio indagano i carabinieri.