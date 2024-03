Arrigo Sacchi al Federico II col suo "Il Realista Visionario"

Arrigo Sacchi, uno dei più grandi manager della storia del calcio mondiale, arriva in città. Il 9 aprile, dalle 19, presenterà all’hotel Federico II di Jesi il suo nuovo libro "Il Realista Visionario – Le mie regole per cambiare le regole" (editore Cairo). Presenta l’evento, in collaborazione con i Milan Club Jesi e Castelfidardo, Luigi Brecciaroli di Radio Arancia. Moderatori il giornalista Marco Lollobrigida e il giornalista Daniele Bartocci. Prevista una cena a buffet al costo di 35 euro. Si potrà acquistare il libro e farselo autografare dal grande Arrigo Sacchi. Un volume appassionante e ricco di emozioni, scritto con Leonardo Patrignani e con la prefazione di Pep Guardiola, che rappresenta la terza opera biografica del Profeta di Fusignano, dopo il grande successo con Calcio totale nel 2015 e La coppa degli immortali nel 2019. Tra approcci innovativi, segreti professionali e indelebili ricordi del Milan degli Immortali, in questo libro Arrigo Sacchi apre le porte del suo spogliatoio per rivelare anche forti segreti valoriali.