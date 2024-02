Arriva "Human Nature Live Show" lo spettacolo su Michael Jackson

Ha calcato i principali palcoscenici mondiali ed è stato definito il miglior spettacolo dedicato al re del pop, Michael Jackson. Parliamo dello ‘Human Nature Live Show’, lo spettacolo che offre un’esperienza musicale e visiva impeccabile, rievocando l’arte e l’universo artistico di Michael Jackson grazie a una straordinaria coreografia, costumi mozzafiato, un’accurata ricerca di musicisti, ballerini, coriste di talento e un frontman senza eguali che potesse ricreare l’illusione di averlo sul palco: Miguel Concha.

Lo ‘Human Nature Live Show’ sarà al Teatro delle Muse di Ancona il prossimo 10 maggio. Biglietti in vendita da oggi su www.ticketone.it e www.vivaticket.it, e nelle prevendite abituali autorizzate TicketOne e Vivaticket, oltre che alla biglietteria del Teatro delle Muse (07152525). Questi i prezzi: poltronissima 59,80 euro, poltrone 54,05 euro, 1ª galleria 49,45 euro, 2ª galleria 43,70 euro, 3ª galleria 39,10 euro, primo ordine di palchi 54,05 euro, secondo ordine di palchi 49,45 euro, terzo ordine di palchi 43,70 euro. L’evento è organizzato da Alhena Entertainment e Concerto Music.

‘Human Nature Live’ è uno show di altissima qualità, un progetto musicale coinvolgente, nato oltre 10 anni fa da un emozionante incontro: a Los Angeles Jonathan "Sugarfoot" Moffett, storico batterista di Michael Jackson, consigliò ad Alessandro Sabbatini di creare uno show che trasformasse la sua passione per Michael Jackson in qualcosa di concreto. Così è nato questo progetto che ripropone le performance iconiche dell’artista, rivisitate proprio come lui le stava preparando per il suo ultimo grande show "This Is It". Il pubblico, insomma, ritroverà quello che Michael aveva pensato di mostrare per l’ultima volta. ‘Human Nature Live Show" è un evento per tutta la famiglia, un vero e proprio ‘kolossal’ nato da un’amicizia sincera e dalla passione comune per un artista che ha fatto la storia della musica.

Miguel Concha è riconosciuto come uno degli interpreti più raffinati e autorevoli dell’eredità artistica di Michael Jackson. Con l’ufficializzazione da parte di Sony Music come ‘impersonator’ ufficiale e l’acclamazione di Rolling Stone come il migliore impersonator sudamericano di Jackson, Concha ha sedotto platee internazionali, esibendosi davanti a 30.000 persone in Spagna e facendo tappa in Europa, Sud America e oltre. Nella sua carriera ha interpretato l’autore di ‘Thriller’ nel film ‘Monument to Michael Jackson’.