Arriva il pitone "reticolato": può raggiungere i nove metri

Già dal nome è forte il richiamo al rettile più famoso di Harry Potter, Nagini. Dall’animazione alla realtà, invece, ecco un nuovo maestoso esemplare di serpente ospitato al Parco Zoo Falconara. È lungo circa quattro metri, ma la sua specie può arrivare a misurarne ben nove, tanto da entrare di diritto nel Guiness dei Primati. Il giardino zoologico ha accolto nei giorni scorsi il pitone reticolato, che è subito diventato una delle attrazioni preferite dai visitatori. L’esemplare è un maschio, ha 11 anni e si nutre di piccoli mammiferi. È molto diffuso nell’Asia sud-orientale ed ha la caratteristica di non essere velenoso. Ma, sfruttando la forza delle sue spire, è in grado di catturare e divorare anche prede di grandi dimensioni. Oltre a Nagini, il rettilario ospita due esemplari di pitone verde degli alberi e un esemplare di varano melino. Il Parco Zoo Falconara continua a sorprendere e ad allargare la sua grande famiglia. L’arrivo del pitone reticolato si aggiunge, infatti, ai tre canguri grigi orientali e alla nascita di un Okapi, una cucciola di nome Vittoria, il primo esemplare femmina nato in Italia. Un fiocco rosa davvero molto importante per preservare questa rara specie minacciata di estinzione. Il nome, come anticipato recentemente, è stato attribuito alla piccola soltanto dopo alcune settimane dalla nascita. È la sorellina minore di Italo, destinato a stretto giro a partire verso uno zoo della Germania. Per conoscere il mondo animale, anche a maggio i weekend del Parco Zoo sono ricchi di appuntamenti. Domani e domenica in programma gli incontri con lo staff didattico scientifico dedicati agli okapi (ore 11), ai grifoni (15.30), ai canguri (17) e all’ippopotamo (17.30). Domenica, invece, alle 11.30 e alle 16, presso l’Aia del Contadino, doppio appuntamento con l’intervista speciale per scoprire i segreti e le abitudini del lupo.

gi.gia.