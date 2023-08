Arriva la comandante Basilicata

Felicia Basilicata, 30 anni, è il nuovo comandante dei carabinieri della compagnia di Senigallia. È laureata in giurisprudenza ed è stata comandante di plotone allievi carabinieri a Campobasso e comandante del radiomobile di Catanzaro. Da venerdì subentrerà a Francesca Romana Ruberto, in servizio sulla spiaggia di velluto dal 2019. A lei il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento. "Non potremo mai dimenticare – ha detto il sindaco Olivetti – il grande servizio svolto dal capitano Ruberto e la vicinanza ai nostri cittadini specie durante l’alluvione o durante il Covid. Siamo grati per l’impegno e generosità da lei profusi". Alla nuova comandante il sindaco Olivetti le ha rivolto i migliori auguri per questa nuova esperienza, confermandole la piena disponibilità della struttura municipale ad una proficua e costante collaborazione per la sicurezza della popolazione e del territorio.