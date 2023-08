Artisti, degustazioni e Gaspare Spontini a Maiolati Spontini per ’Borghi aperti’

"Borghi aperti", domenica dalle 14, punterà i fari sulla cittadina natale del grande Maestro Gaspare Spontini. "Passeggiando e degustando tra i luoghi spontiniani" è il nome scelto per l’esperienza che unisce cibo, storia, tradizione e futuro. Il centro storico prenderà vita con degustazioni di vini locali, prodotti tipici, artisti di strada e intrattenimento per bambini. Il pomeriggio avrà come luogo centrale della manifestazione piazza Garibaldi, fino alla terrazza di piazza Piccioni, dove saranno allestiti degli stand per la degustazione del vino. Le cantine che hanno aderito sono oltre quindici, tutte del territorio della Vallesina. Anche le associazioni proporranno assaggi. L’atmosfera sarà vivacizzata dall’intrattenimento musicale degli artisti di strada Ma Falda, che regalerà musica folk e blues, e I Sincope, con il genere fisarmonica rock in levare. Per i più piccoli ci saranno giochi con l’argilla e un laboratorio creativo sulla pittura, con una dimostrazione dal vivo di estrazione di pigmenti vegetali da piante coltivate in loco. Per tutto il pomeriggio (dalle ore 15 alle 19), si potrà anche visitare gratuitamente la Casa Museo di Gaspare Spontini.