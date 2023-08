Asfaltature, cambia il piano

È arrivata la pioggia, come previsto, e considerata dunque l’incertezza meteorologica sono in fase di riprogrammazione i lavori di asfaltatura delle strade interessate dalla posa della fibra ottica, a carico di Telecom. Gli interventi riguardano le vie Calabria, La Costa, Foscolo, Marconi, Parini, Piemonte, dello Stadio e della Tecnica. Le maestranze comunali, dopo la comunicazione ufficiale arrivata dal Castello, hanno avuto l’incarico di rimuovere i segnali stradali di divieto di sosta, che saranno riposizionati quando, superata la perturbazione, sarà definita la nuova data di apertura dei cantieri. Il precedente programma delle asfaltature era stato stabilito dopo un incontro tra l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti, i tecnici comunali e i rappresentanti della ditta d’appalto di Telecom, chiamata a garantire la fruibilità delle strade e la sicurezza della circolazione dopo gli interventi per l’installazione della fibra. Strade che si presentavano ammalorate e che necessitano di una profonda manutenzione. Tutto posticipato: se ne riparlerà quando il maltempo darà tregua e non rappresenterà un ulteriore ostacolo al regolare avanzamento dei cantieri diffusi in più parti della città di Falconara.