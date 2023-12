Asili nido, ecco 4 milioni per sostenere le famiglie

La Regione Marche porta a 4 milioni il il finanziamento per favorire l’accesso dei bimbi ai servizi 0-6 e sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi vita lavoro, anche col prolungamento dell’orario dei servizi. La giunta ha infatti approvato oggi la revisione della delibera del giugno 2023 contenente il Documento attuativo del Programma Regionale-Fondo sociale europeo plus (Fse+) 2021/2027 che si propone una modifica del voucher di cura. "Si tratta di un provvedimento importante a cui tengo molto - spiega il presidente Francesco Acquaroli - Con questa delibera abbiamo potenziato il contributo regionale sugli asili nido, destinando 4 milioni di euro per favorire l’accesso. Nello specifico per prolungare l’orario pomeridiano dei servizi e della scuola dell’infanzia e per sostenere le donne e le famiglie nella conciliazione dei tempi vita-lavoro, con l’erogazione di voucher come contributo per le rette di frequenza. Un provvedimento a cui tengo particolarmente e che sarà operativo non appena espletate le procedure necessarie". La misura, dice l’assessore all’Istruzione Chiara Biondi "si rivolge alle donne occupate o disoccupate a seguito di una maternità, più in generale l’obiettivo è tendere una mano alle famiglie nella gestione delle spese e dei tempi di vita quotidiana, sia appunto con l’erogazione di voucher che con l’ampliamento dell’orario degli asili nido".