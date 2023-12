Asili nido, nelle Marche più aiuti alle famiglie

La Regione Marche porta a 4 milioni il il finanziamento per favorire l’accesso dei bimbi ai servizi 0-6 e sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi vita lavoro, anche col prolungamento dell’orario dei servizi. "Si tratta di un provvedimento importante – ha spiegato il presidente Francesco Acquaroli –. Con questa delibera abbiamo potenziato il contributo regionale sugli asili nido, destinando 4 milioni di euro per favorire l’accesso. Nello specifico, per prolungare l’orario pomeridiano dei servizi e della scuola dell’infanzia e per sostenere donne e famiglie nella conciliazione dei tempi vita-lavoro, con l’erogazione di voucher come contributo per le rette della frequenza".