Atletico Ascoli super: vittoria anche a Notaresco

0

ATLETICO ASCOLI

1

S.N. (4-2-3-1): Curtosi 6; Casella 6 (1’st Pulsoni 6), Formiconi 5 (35’st Ciutti 6), Ferri 5.5 (1’st Forcini 6), Pietrantonio 6,5; Di Bartolo 5.5, D’Aloia 5 (20’st Francofonte 5.5); Marrancone 6, Bonfiglio 5,5 (1’st Carnevali 6), Scipioni 5.5; Belloni 5.5. A disp.: Barretta, Campestre, Ramirez, Saccomanni. All.: Bruno 5,5

ATLETICO ASCOLI (4-4-2): Pompei 6.5; Marucci 6 (6’st Gurini 6.5), Pinto 6,5, Mazzarani 7, Valentino 6 (6’st Camilloni 6.5); Vechiarello 6,5 (35’st Dondoni sv), Feltrin 6.5, Pedrini 6.5 (10’st Clerici 6.5), Severini 7; Traini 6,5, Cesario 6.5 (24’st Ceccarelli 6). A disp.: Torregiani, D’Alessandro, Olivieri, Minicucci. All.: Seccardini 7

Arbitro: Akash José Maria Nuckchedy di Caltanissetta

Reti: 8’aut. Formiconi

Note: Spettatori 400 circa. Ammoniti Bonfiglio, Francofonte; Marucci, Vechiarello, Dondoni, Pompei. Rec 2’+5’.

L’Atletico Ascoli non si ferma più e strappa il nono risultato utile consecutivo che vale anche una piccola speranza playoff. Nonostante la salvezza già raggiunta, la squadra di Seccardini espugna per 1-0 anche il ’Vincenzo Savini’ contro il Notaresco e sale al settimo posto in classifica a quota 47 punti (in coabitazione con il Chieti).

A inizio gara Seccardini mischia le carte nella formazione titolare: out Ciabuschi per dolori al collo, restano fuori anche Minicucci e D’Alessandro.

L’approccio alla gara dei bianconeri è comunque degno di nota: passano meno di 10’ e gli ospiti sono subito in vantaggio, sfruttando il goffo autogol di Formiconi che svirgola il pallone nella propria porta.

Il Notaresco prova a reagire, ma la difesa bianconera fa buona guardia ed i ritmi si abbassano. Le occasioni latitano, complice anche il caldo che si abbatte sul ’Savini’: il primo tempo scivola via senza troppi sussulti e l’Atletico Ascoli conserva il vantaggio all’intervallo.

Nella ripresa il copione cambia di poco, seppur il Notaresco prova con tre cambi ad alzare il proprio baricentro. L’inerzia passa tra i piedi dei padroni di casa, con l’Atletico Ascoli ancora meticoloso nel chiudere ogni varco e ripartire in contropiede. I cambi del tecnico Bruno portano verve al Notaresco che con Pierantonio su punizione insidia Pompei.

Successivamente è il turno di Belloni e dei neo entrati Ciutti e Carnevali che non inquadrano lo specchio. L’Atletico Ascoli resiste e nonostante il forcing finale riesce a strappare i tre punti. Nell’ultimo match stagionale l’Atletico Ascoli ospiterà lo United Riccione tra le mura amiche per chiudere l’annata nel migliore dei modi.