Atletico Chiaravalle, campionato vinto: ora la A

Con una giornata di anticipo, l’Atletico Chiaravalle vince il girone C. E ora gli spareggi promozione o con la Cmb Matera, già semifinalista di Coppa Italia come le rosanero, o con la Psb Irpinia, squadre che fino all’ultima giornata si contenderanno il primato. L’Atletico si conferma, invece capolista indiscussa con sedici vittorie, tre pareggi e zero sconfitte, miglior attacco e miglior difesa del girone.

L’1-15 rifilato al Città di Taranto, regala alle rosanero il matematico primo posto davanti alla diretta avversaria Altamura. Domenica al Comunale di Chiaravalle alle ore 16, con il Centro Storico Montesilvano già retrocesso, sarà l’occasione per testare la squadra in vista degli spareggi promozione; spareggi che comprendono una gara di andata (il 12 maggio) e una di ritorno (il 19 maggio): chi vince va in serie A. Chi perde ha una seconda chance, rientrando nelle Final Four promozione dell’1 e 2 giugno, dove di quattro squadre (le due prime perdenti dagli spareggi e le due che usciranno dai playoff di ogni girone) solo una verrà promossa.

Domenica, a Taranto, è la giornata del riscatto dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro quella che poi sarà la squadra vincitrice, il Pero Milano. Le marchigiane vincono 15-1 frutto delle reti di Loth (4), Donati (2), Venturini (2), Nicoletti Pini (2), Taioli (2), Magnanti e delle prime reti di Ferroni e Lanzarotti. "Se riusciremo a trasformare in energia positiva ciò che abbiamo vissuto nelle finali di Coppa, facendone esperienza, allora non ce ne sarà per nessuno. Sta a noi", suona la carica il tecnico chiaravallese, Nicolò Molinelli.

Città di Taranto: D’Amico, Schiavone A., D’Aniello, Cazzato, Russo. A disposizione Scarcia, Schiavone V., Efato, Gallo, Caputo, Delli Ponti. All. Liotino.

Atletico Chiaravalle: Moczik, Magnanti, Venturini, Loth, Taioli. A disposizione Donati, Ferroni, De Brito, Cea, Pini, Lanzarotti. All.Molinelli. RETI: pt Loth 4.52, Loth 5.15, Donati 7.13, Donati 9.47, Venturini 16.56, Loth 17. 52, Lanzarotti 18.56; st Nicoletti Pini 21.16, Venturini 22.11, Nicoletti Pini 23.24, Ferroni 26.36, Taioli 28.49 e 30.19, Loth 32.43, D’Amico 38.47, Magnanti 39.39. Arbitri: Gammaro di Rossano. Rescina e Pacucci di Bari.

Alice Mazzarini