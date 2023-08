Attrezzi e bici rubate, incastrati due giovani

Bici e attrezzi trafugati da un garage: incastrati dopo poche ore da una telecamera. Un 30enne italiano e un 25enne nordafricano, sono entrati in piena notte in un garage del Comune di Fabriano e qui hanno rubato una bici del valore di mille euro oltre ad attrezzi per il giardinaggio di valore modesto. I due però non si sono accorti della presenza di una telecamera di sorveglianza che li ha immortalati. Il giorno successivo, alla presentazione della denuncia ai carabinieri di Fabriano, i due sono stati immediatamente riconosciuti grazie alle immagini. La perquisizione ha permesso di trovare la bicicletta.