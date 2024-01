Audax, la vera sorpreesa. Vittorie e secondo posto

In questo folle campionato di serie B, dove la zona playoff e quella playout sono divise da soli quattro punti e ogni giornata può succedere tutto e il contrario di tutto, tra le variabili non impazzite figura l’Audax Senigallia. La squadra senigalliese, insieme alla capolista Grifoni, è tra le pochissime squadre ad aver costruito un percorso lineare e costante, perdendo per strada pochi punti.

L’Audax è la neopromossa che non t’aspetti: alla dodicesima giornata sono otto le vittorie, tre le sconfitte e uno il pareggio, secondo posto in classifica a due punti dalla capolista perugina e la qualificazione in Coppa Italia.

Nell’ultima giornata, in trasferta a Piani Poggio Fidoni (Rieti) in casa dello Spes, la squadra del tecnico Diego Petrolati aggancia il suo quarto successo consecutivo (2-7). Una gara mai in discussione, con gli ospiti che raccolgono tre punti grazie alle doppiette di Toppi e Antronaco, gol di Piersimoni, Paludo e Benigni. Risale la china, ora al quinto posto e zona playoff, il Corinaldo, nelle ultime tre gare sempre con la pancia piena. A Perugia, sotto di 2-0, gli uomini di Tonelli ribaltano la partita (2-5). La doppietta di Mancini, i centri di Pianelli, Bacchiocchi e Campolucci rimettono il Corinaldo in pista. La tripletta di Quercetti non basta al Cus Ancona per battere la prima della classe Grifoni, a Posatora arriva la terza sconfitta di fila (3-4).

Non è servita la vittoria con la prima in classifica, una settimana fa, per cambiare rotta, il Cerreto d’Esi cede l’intera posta in palio al Rieti (4-8, doppiette di Carlopio e Casoli). Altri risultati: Etabeta Fano- Recanati 3-2, Cus Macerata-Sangiorgio 3-3.

Classifica 12esima giornata: Grifoni 27, Audax 25, Rieti, Recanati 20, Corinaldo, Cus Ancona, Etabeta 18, Gadtch Perugia, Cus Macerata 14, Sangiorgio 13, Spes 11, Cerreto d’Esi 9.

Alice Mazzarini