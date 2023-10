Auditorium Fallaci, una nuova musica: "Aumenta l’offerta"

È sempre più in fermento l’auditorium Fallaci di Castelferretti dove, lunedì scorso, sono partiti i corsi musicali tenuti dall’accademia Lizard, che tramite l’associazione Diesis Music ha ottenuto la gestione dei locali al primo e al secondo piano dell’ex Cinema Enal. In occasione della presentazione delle iniziative, avvenuta domenica dinanzi a giovani, adulti e famiglie, erano presenti il presidente dell’associazione Marta Pierini e l’assessore alla Cultura Marco Giacanella, in rappresentanza del Comune. "Aumenta l’offerta culturale di Falconara – ha detto Giacanella – grazie all’apertura di questo nuovo polo musicale a servizio di tutto il territorio che si sviluppa attorno all’abitato di Castelferretti. Si conferma il grande interesse per la musica del nostro territorio, dove operano da anni le scuole di musica Federico Marini e Vincent Persichetti. L’attivazione dei nuovi corsi è anche un’occasione per rendere ancora più viva la comunità, grazie all’arrivo di una nuova attività e agli studenti che frequenteranno le lezioni. L’associazione inoltre organizzerà iniziative aperte al pubblico che rappresenteranno un’opportunità di incontro e di crescita anche per i non iscritti". In sala anche gli insegnanti della scuola che hanno presentato i corsi attraverso masterclass individuali. L’accademia Lizard ha al suo attivo i corsi di canto moderno, chitarra elettrica e acustica, pianoforte moderno e tastiere, batteria, basso elettrico, propedeutica musicale e laboratorio di canto corale moderno.