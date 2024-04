Autismo, la città illuminata di blu

Anche Fabriano si è illuminata di blu per l’autismo. Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo promossa dalle Nazioni Unite. Nel territorio montano, l’Ambito 10 (Cerreto d’Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico) partecipa al progetto regionale In & Out. Il progetto, partito a ottobre scorso, coinvolge 6 Ambiti Territoriali Sociali, e una rete di soggetti no profit e aziende: alle famiglie vengono erogati voucher per pagare interventi specialistici di assistenza sociosanitaria (11 le domande presentate nel 2023 nel territorio dell’Ambito), ma sono previste anche molte attività di socializzazione e inclusione. Nelle due settimane d’estate prima del ritorno a scuola, ragazze e ragazzi vengono accompagnati a riprendere le loro routine: ognuno di loro viene seguito da un educatore, e sono coinvolti su base volontaria anche gli insegnanti. Tutto viene supervisionato da un professionista. Si sostiene anche l’ingresso nel mondo del lavoro dei soggetti con autismo, individuando le aziende giuste per accoglierli, che possano offrirgli un lavoro adeguato alle loro necessità e bisogni.