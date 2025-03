Auto e moto d’epoca, addio a Marcello Frulla

Lutto nel mondo dei motori d’epoca. E’ morto nella notte Marcello Frulla. Aveva 79 anni ed era segretario del Cjmae – Club Jesino Moto Auto d’Epoca. "Ciao Marcello – lo ricorda il Club – vivrai sempre nei nostri ricordi, nelle risate condivise, nei momenti che abbiamo avuto la fortuna di passare insieme! Grazie per l’enorme contributo che hai dato durante i diversi anni che hai ricoperto il ruolo di segretario del Club. Riposa in pace!". Marcello Frulla lascia la moglie Edy, le figlie Carolina e Diletta, i generi e gli amati nipoti. Sarà possibile rendere omaggio a Marcello oggi dalle 10, presso la casa funeraria Bondoni in via dell’Industria a Castelplanio. Il funerale avrà luogo martedì, alle 15, nella chiesa di San Filippo (San Giovanni Battista). La salma verrà poi accompagnata al cimitero di Monsano. La famiglia ha espresso la volontà di ricordare Marcello con offerte a favore dello Iom di Jesi.