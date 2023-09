Auto rigate e caos, cittadini esasperati dai baby vandali

Schiamazzi e auto rigate da baby vandali. I residenti non ce la fanno più e hanno chiesto aiuto al Comune. Il trambusto andrebbe avanti da settimane a Passatempo di Osimo ma il culmine c’è stato l’altra sera con caos fino a tarda notte quando mezza frazione era ostaggio della furia dei ragazzini. Alcuni residenti di via Nenni in particolare, tramite il presidente del Consiglio di quartiere, hanno contattato l’assessore Federica Gatto: "Hanno chiesto maggiori controlli da parte delle forze di polizia e anche la presenza di nuove telecamere. E’ stato ovviamente garantito un più frequente pattugliamento".